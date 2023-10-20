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В Испании раскрыли крупнейшую сеть контрабанды кокаина

В Испании завершилась операция по ликвидации канала поставки кокаина. Под арест попали десятки человек. Об этом сообщает агентство Europa Press.

В оперативных мероприятиях участвовала национальная полиция Испании и гражданская гвардия Каталонии и Балеарских островов. Кокаин поставлялся из Барселоны на Майорку. Только на конечном этапе расследования были задержаны 64 человека, несколько фигурантов были арестованы ранее.

Правоохранители ликвидировали три нарколаборатории, изъяли более 1100 литров различных жидкостей, пропитанных кокаином, а также 485 кг мякоти фруктов, смешанной с наркотиком. Контрабандисты маскировали свои поставки под продажу экзотических фруктов.

Среди прочих подозреваемых был задержан глава группировки «Клан дель Ове», которого много лет разыскивали за наркоторговлю.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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