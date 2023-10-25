Во Вьетнаме жертвами наводнения стали несколько туристов

В центральной части Вьетнама из-за обильных дождей случились подтопления. Водой смыло автомобиль с туристами, в результате четыре человека погибли. Об этом сообщает VNExpress.

Трагедия произошла в Далате, в горной провинции Ламдонг. Туристы на внедорожнике пытались пересечь небольшую реку, которая вышла из берегов. Автомобиль смыло потоком.

Тела туристов были обнаружены в нескольких километрах ниже по течению. Выжил только вьетнамский водитель. Уточняется, что путешественники прибыли в страну из Южной Кореи.

Ханой, Зоя Осколкова

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