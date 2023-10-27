При взрыве в Стамбуле пострадали пять человек

В Стамбуле прогремел взрыв и начался пожар. По предварительным данным, пострадали не менее пяти человек. Об этом сообщило агентство DHA.

ЧП произошло на западе города в районе Баглар. Возгорание началось в подвале трехэтажного здания, где находился магазин.

На место прибыли сотрудники экстренных служб и бригады скорой помощи. Правоохранительные органы оцепили район.

В результате пять человек были госпитализированы с обширными ожогами. Полиция выясняет причины произошедшего.

Стамбул, Зоя Осколкова

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