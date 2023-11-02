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Четверг, 2 ноября 2023, 12:08 мск

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В Турции ужесточили правила аренды жилья для туристов

Власти Турции ввели лицензии, получение которых обязательно для тех, кто сдает жилье в аренду туристам. Об этом сообщает Resmi Gazete.

Согласно принятому закону, сдача жилья на срок менее 100 дней считается арендой помещений в туристических целях. Собственникам таких площадей необходимо получать лицензию министерства культуры и туризма.

Кроме того, тем, кто сдает жилье в многоквартирных домах, придется получать разрешение от всех жильцов.

Нарушение грозит собственнику штрафом в 100 тысяч турецких лир (около 330 тысяч рублей). При повторном нарушении штраф увеличивается в пять раз. Если же арендодатель не получит лицензию в течение 30 дней, то сумма штрафа вырастет до 1 миллиона турецких лир (около 3,3 миллиона рублей).

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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