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Понедельник, 20 ноября 2023, 09:16 мск

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Британская атомная подлодка могла затонуть из-за неисправности глубиномера

Фото: Pixabay

Атомная подводная лодка Военно-морского флота (ВМФ) Великобритании оказалась в критической ситуации из-за технической неполадки. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в Атлантическом океане. Субмарина едва не попала в «опасную зону» из-за неисправности одного из глубиномеров. Отклонения от заданных значений заметили инженеры в другой части подлодки и подняли тревогу.

Издание не уточняет, о каком именно судне идет речь. Источник в ВМФ отказался вдаваться в детали, отметив лишь, что британские подлодки «продолжают дислоцироваться по всему миру, защищая национальные интересы».

В распоряжении британских военных есть четыре атомные подводные лодки класса Vanguard – Vanguard, Victorious, Vigilant и Vengeance, все они оснащены ядерными баллистическими ракетами Trident.

Ранее во время ремонта самой старой субмарины случился скандал, оказалось, что шляпка одного из болтов, который удерживает изоляцию на трубах с охлаждающей ядерный реактор жидкостью, была приклеена на суперклей. ВМФ инициировал расследование.

Кроме того, в ноябре прошлого года судно Victorious было вынуждено вернуться с секретной миссии из-за ЧП. На борту подлодки произошел пожар. При этом капитан принял решение о всплытии, чтобы избавиться от токсичного дыма.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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