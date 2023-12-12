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Вторник, 12 декабря 2023, 14:16 мск

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В ООН назвали Мьянму крупнейшим в мире производителем опиума

Мьянма стала лидером по производству опиума в 2023 году. Лидерство уступил Афганистан после введенного талибами запрета. Об этом сообщает управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

По данным организации, в текущем году в Мьянме было произведено 1080 тонн опиума, что на 36% больше, чем в 2022 году. За год площадь посевов опийного мака, из которого получают героин, выросла в Мьянме на 18%, до 47,1 тысячи гектаров.

На провинцию Шан приходится 88% всего выращенного в стране мака. Отмечается, что росту способствовала активизации местных фермеров после военного переворота в феврале 2021 года.

Тем временем, в Афганистане, который долгое время держался в лидерах, производство опиума сократилось на 95%. Дело в том, что правящее движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в апреле 2022 года ввела запрет на выращивание мака.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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