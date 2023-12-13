Строительство тоннеля в Великобритании угрожает Стоунхенджу

Британские активисты выступили против строительства тоннеля возле Стоунхенджа. Об этом сообщает газета Independent.

Участники движения «Спасти объект всемирного наследия Стоунхендж» (SSWHS) собрались у здания Высокого суда, чтобы высказаться на слушаниях, посвященных строительству автомобильного тоннеля на участке трассы А303, которая связывает Лондон с юго-западом страны.

Среди активистов – друиды, язычники, защитники окружающей среды и археологи. Они утверждают, что возведение тоннеля ставит под угрозу само существование одной из самых известных британских достопримечательностей – Стоунхенджа.

Один из критиков строительства, который называет себя королем Артуром Пендрагоном, указал на то, что тоннель испортит открывающиеся вокруг Стоунхенджа виды, а также изменит преломление света в разные сезоны года.

В свою очередь власти настаивают на том, что британское правительство учитывает тот факт, что Стоунхендж входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а потому будет работать с консультативными органами для минимизации ущерба.

Стоунхендж расположен в английском графстве Уилтшир, в 130 километрах к юго-западу от британской столицы. Возраст каменного сооружения оценивается в четыре-пять тысяч лет.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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