Власти Великобритании хотят запретить детям пользоваться соцсетями

В Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей и подростков. Об этом сообщает Times.
По данным газеты, премьер-министр Риши Сунак рассматривает введение ограничений на использование детьми социальных сетей. Запрет коснется всех британцев в возрасте до 16 лет.
Правительство обеспокоено ростом числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи. Каждый пятый британец в возрасте от 8 до 25 имеет вероятное психическое расстройство.
В настоящее время изучаются данные различных исследований, чтобы определить связь между соцсетями и ухудшением ментального здоровья.
Кроме того, власти также изучают внедрение технологий, которые будут осуществлять обязательную проверку даты рождения пользователя, и усиление родительского контроля.
Лондон, Зоя Осколкова
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