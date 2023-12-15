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Пятница, 15 декабря 2023, 15:20 мск

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Власти Великобритании хотят запретить детям пользоваться соцсетями

В Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей и подростков. Об этом сообщает Times.

По данным газеты, премьер-министр Риши Сунак рассматривает введение ограничений на использование детьми социальных сетей. Запрет коснется всех британцев в возрасте до 16 лет.

Правительство обеспокоено ростом числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи. Каждый пятый британец в возрасте от 8 до 25 имеет вероятное психическое расстройство.

В настоящее время изучаются данные различных исследований, чтобы определить связь между соцсетями и ухудшением ментального здоровья.

Кроме того, власти также изучают внедрение технологий, которые будут осуществлять обязательную проверку даты рождения пользователя, и усиление родительского контроля.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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