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Воскресенье, 17 декабря 2023, 12:38 мск

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Более 60 мигрантов утонули во время крушения лодки у берегов Ливии

Фото: Freepik

Лодка с мигрантами потерпела крушение у берегов Ливии. Жертвами катастрофы стали не менее 60 человек. Об этом сообщило местное отделение Международной организации по миграции (IOM).

По данным ведомства, лодка отправлялась из Ливии, на борту находились около 86 человек. При этом не уточняется, куда именно направлялось судно, передает AFP.

Большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Нигерии, Гамбии и других африканских стран. Отмечается, что среди погибших были женщины и дети.

25 человек удалось спасти, их отправили в центр содержания недалеко от Триполи для оказания медицинской помощи.

Триполи, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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