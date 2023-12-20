В США растет число случаев отравления детей конфетами с коноплей

В США растет число обращений к медикам из-за отравления несовершеннолетних продукцией с содержанием тетрагидроканнабинола. Товары с коноплей продают в виде конфет, что привлекает детей.

Число отравлений среди маленьких американцев резко выросло после легализации товаров с коноплей, пишет The Wall Street Journal. Так в 2021 году число обращений к врачам по этому поводу не превышало четырех в месяц. В 2022 и 2023 годах этот показатель вырос до сотни, более половины из этих случаев касались детей.

Широкое распространение продукция с содержанием тетрагидроканнабинола получила после 2018 года, когда конгресс США принял закон о легализации конопли. В результате такой товар появился в продаже в интернет-магазинах, часто он производится в привлекательной для детей форме, например, в виде конфет, мармеладных мишек и в упаковках, напоминающих пачки чипсов и других снэков.

У отравившихся детей наблюдаются такие симптомы, как тошнота, рвота, сонливость, проблемы с дыханием. Ведомства из сферы здравоохранения предупредили, что продукты «с опьяняющим эффектом» опасны для несовершеннолетних, и заявили о необходимости принятия нового закона, который бы регулировал их распространение.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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