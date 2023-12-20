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Среда, 20 декабря 2023, 15:22 мск

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Глава турецкого ЦБ переехала к родителям из-за высоких цен на жилье

Глава турецкого Центрального банка Хафизе Гайе Эркан была вынуждена переехать жить к родителям из-за высоких цен на недвижимость. Об этом пишет газета Hürriyet.

Эркан рассказала в интервью изданию, что жилье в Стамбуле оказалось ей не по карману. «Как Стамбул может быть дороже Манхэттена? – задалась вопросом глава ЦБ Турции. – Мы не нашли дома в Стамбуле. Это невероятно дорого. Мы поселились у моих родителей, мы остаемся с ними».

На протяжении 20 лет до своего назначения на пост главы регулятора Эркан жила и работала в США. В настоящее время ее зарплата составляет около 160 тысяч лир (500 тысяч рублей) без учета премий.

По мнению Эркан, решить проблему жилищного кризиса в Турции поможет программа развития социального жилья.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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