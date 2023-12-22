Жительницу Бельгии насмерть придавило новогодней елкой

В Бельгии рухнула 20-метровая новогодняя ель. В результате три человека получили ранения, одна из пострадавших скончалась. Об этом сообщает телеканал RTL.

Трагедия произошла в городе Ауденарде в провинции Восточная Фландрия. Новогоднее дерево, установленное на центральной площади, упало из-за сильного порыва ветра.

«Три человека, оказавшиеся под упавшей елкой, были доставлены в больницу. Одна из пострадавших, к сожалению, скончалась», – рассказал мэр города Марник де Мелеместер.

Власти решили приостановить работу новогодней ярмарки. По факту гибели человека проводится расследование.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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