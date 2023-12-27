Эйфелева башня закрыта для посетителей из-за забастовки сотрудников

Сотрудники на Эйфелевой башне устроили забастовку, из-за чего туристы не смогут посетить достопримечательность. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Забастовка пройдет сегодня, 27 декабря, в день 100-летней годовщины со дня смерти французского инженера Гюстава Эйфеля.

«В связи с забастовкой одной из категорий сотрудников Эйфелева башня в настоящее время закрыта. Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Вход на площадь открыт и бесплатен для посещения», – говорится в сообщении.

Во Всеобщей конфедерации труда уточнили, что забастовка будет однодневной. Цель акции – осуждение нынешнего руководства компании, управляющей Эйфелевой башней.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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