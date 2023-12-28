В автокатастрофе в Турции погибли 11 человек

На северо-западе Турции произошло ДТП. По предварительным данным, 11 человек погибли, 57 получили ранения.

Как сообщает телеканал TRT Haber, на автомагистрали «Северная Мраморная» произошла цепная авария.

В результате 11 человек погибли, среди жертв есть несовершеннолетние. 57 человек пострадали. Туристов, по предварительным данным, среди них нет.

Главная прокуратура муниципалитета Сакарья проводит расследование. Предположительно, причиной аварии стал сильный туман.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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