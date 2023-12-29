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Пятница, 29 декабря 2023, 12:12 мск

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Во Франции 18-летний юноша за ночь поджег 25 автомобилей

Во Франции задержали 18-летнего молодого человека, которого подозревают в массовом поджоге автомобилей. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Пожар произошел в ночь на 27 декабря на улицах коммуны Туар на западе страны. Тогда огнем были повреждены 25 автомобилей.

Следователи опросили очевидцев, посмотрели камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Поджигателя задержали спустя менее суток после случившегося.

Отмечается, что фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы за умышленное повреждение чужого имущества. Мотивы преступника устанавливаются.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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