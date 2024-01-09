Во Франции назначили самого молодого в истории премьер-министра

34-летний Габриэль Атталь стал новым премьер-министром Франции. Об этом сообщает BFMTV.
Ранее Атталь на протяжении пяти месяцев занимал пост министра образования. Теперь же он стал самым молодым главой кабинета министров за всю историю государства.
8 января предыдущий премьер-министр страны Элизабет Борн подала в отставку. Французский президент Эммануэль Макрон выразил ей благодарность за проделанную работу.
Стоит отметить, что об отставке Борн заговорили после того, как летом 2023 года она провела пенсионную реформу в обход парламента, из-за чего жители Франции вышли на массовые акции протеста.
Париж, Зоя Осколкова
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