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Среда, 17 января 2024, 10:36 мск

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Японские транспортные компании прекратили перевозки по Красному морю

Три японские транспортные компании отказались от маршрута через Красное море для всех всех своих судов из-за обострения обстановки. Об этом сообщил телеканал NHK.

Речь идет о перевозчиках Nippon Yusen, Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и Kawasaki Kisen. Ранее компании вводили такое ограничение лишь для судов, имеющих отношение к Израилю. Теперь оно будет распространяться на все имеющиеся мощности.

Планируется, что теперь суда будут направляться по другим маршрутам, в частности, через Мыс Доброй Надежды, однако это приведет к удорожанию перевозок и более длительному времени на их осуществление.

Ранее администрация бельгийского порта Антверпен спрогнозировала увеличение стоимости морских грузоперевозок в Европу из Азии из-за напряженной ситуации в Красном море. Потенциально увеличение тарифов для контейнеров составит 60%. Кроме того, время перевозки увеличится на 7-10 дней из-за более длительного маршрута, пролегающего через Кейптаун.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Ближний Восток

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