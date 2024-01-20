В Турции буровая установка пробила туннель метро

В Стамбуле строители пробурили отверстие в туннеле метро и повредили рельсы. Об этом сообщает газета Sözcü.

Строительные работы проводились над линией метро M11, которая ведет в новый международный аэропорт. При этом бур пробил свод туннеля и обрушился на рельсы.

В результате ЧП пострадавших нет. Трагедии удалось избежать, так как поезд остановился из-за отключения электричества.

Известно, что линию M11 открыли в прошлом году, скорость поездов на ней достигает 120 км/ч.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube