На пляж в Турции вынесло тело женщины

На пляже турецкой провинции Мугла обнаружили тело женщины. Предположительно, речь идет о нелегальной мигрантке. Об этом сообщает телеканал Habertürk.
Труп обнаружил рыбак в деревне Экинджик. Мужчина обратился в полицию. Прибывшие на место правоохранители отравили тело в морг.
Проводится расследование. Вероятно, речь идет о нелегальной мигрантке, которая погибла в море.
На прошлой неделе на пляжах в провинции Анталья обнаружили несколько тел, некоторые из которых были обезображены. Предполагается, что эти люди стали жертвами крушения лодки с мигрантами.
Анкара, Зоя Осколкова
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