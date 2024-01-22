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Понедельник, 22 января 2024, 15:31 мск

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На пляж в Турции вынесло тело женщины

На пляже турецкой провинции Мугла обнаружили тело женщины. Предположительно, речь идет о нелегальной мигрантке. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Труп обнаружил рыбак в деревне Экинджик. Мужчина обратился в полицию. Прибывшие на место правоохранители отравили тело в морг.

Проводится расследование. Вероятно, речь идет о нелегальной мигрантке, которая погибла в море.

На прошлой неделе на пляжах в провинции Анталья обнаружили несколько тел, некоторые из которых были обезображены. Предполагается, что эти люди стали жертвами крушения лодки с мигрантами.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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