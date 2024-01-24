В 2023 году 43 тысячи российских граждан были задержаны на южных границах США

В 2023 году 43 тысячи российских граждан были остановлены при попытке пересечь южную границу США. Об этом сообщает The Economist.

В прошлом году впервые мигранты из других стран, помимо Мексики, Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, составили более половины всех задержанных на границе. Больше всего задержанных (не считая граждан стран Латинской Америки) – из стран БРИКС – России, Индии и Китая.

Так на южных границах при попытке попасть в Штаты были остановлены 43 тысячи россиян, 42 тысячи индийцев и 24 тысячи китайцев. Для сравнения в 2021 году число российских граждан, пытающих проникнуть таким путем в США, было в десять раз меньше – всего 4 тысячи.

В то время как россияне в основном пытаются попасть в Соединенные Штаты через южные границы, то индийцы и китайцы также пытаются заехать через Канаду.

В первую очередь мигрантов стимулирует идея о том, что США – страна возможностей. Тем временем, сети контрабандистов эволюционировали, чтобы удовлетворять возросший спрос. Они обещают помощь при переезде в Америку, Австралию, Великобританию и Канаду: визовые услуги, поступление в колледж и возможности трудоустройства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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