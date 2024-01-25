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Четверг, 25 января 2024, 12:08 мск

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В Афинах у отделения банка взорвалась самодельная бомба

Фото: Pixabay

В центре Афин произошел взрыв. Предположительно, речь идет о самодельной бомбе. Об этом сообщает телевидение ERT.

Взрыв прогремел в три часа ночи на улице Трион Иерархон в районе Петралона. Неизвестный подложил бомбу у входа в отделение банка. СВУ было собрано из газовых баллончиков и активировано с помощью взрывателя и детонатора.

В результате на асфальте осталась воронка диаметром 38 см и глубиной 5 см. Взрывом повредило фасад здания и припаркованный автомобиль, также взрывной волной выбило окна у соседнего магазина. Сведений о пострадавших не поступало.

Правоохранители расследуют произошедшее как террористический акт.

Афины, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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