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Пятница, 2 февраля 2024, 10:29 мск

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В Турции бывший работник взял в заложники сотрудников фабрики

В Турции вооруженный мужчина взял заложников на предприятии компании Procter & Gamble. В результате полицейские задержали злоумышленника. Никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Инцидент произошел на заводе в районе Гебзе в Коджаэли. Бывший сотрудник проник на предприятие и удерживал семь человек. При этом он вел трансляцию в соцсетях, где показывал заложников.

В ходе переговоров правоохранителям удалось задержать преступника. Заложники были освобождены спустя десять часов. Отмечается, что их состояние удовлетворительное.

В настоящее время выясняются мотивы задержанного. Проводится расследование.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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