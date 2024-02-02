В Турции в аварии с автобусом и грузовиком пострадали 19 человек

В Турции пассажирский автобус столкнулся с фурой. По последним данным, пострадали 19 человек. Об этом сообщает издание Haberturk.
ДТП произошло на трассе районе деревни Хюсейинли. Автобус врезался в грузовик, перевозивший рулоны ткани.
Спасателям пришлось применить спецтехнику, чтобы вызволить пассажирку, которую зажало сиденьем. Кроме того, серьезные травмы получил водитель автобуса, он госпитализирован в тяжелом состоянии. В общей сложности пострадали 19 человек.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Стамбул, Зоя Осколкова
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