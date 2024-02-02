У берегов Турции круизный лайнер столкнулся с сухогрузом

У берегов Стамбула ливийское пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось с сухогрузом. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

«147-метровое пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось в Мраморном море у района Еникапы со 103-метровым сухогрузом Captain Adam 1 под флагом Танзании», – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба судна получили повреждения. Пострадавших нет.

Лайнер и сухогруз отбуксировали к причалу Ахыркапы. Проводится оценка размера ущерба.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube