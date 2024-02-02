У берегов Турции круизный лайнер столкнулся с сухогрузом

У берегов Стамбула ливийское пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось с сухогрузом. Об этом сообщил турецкий телеканал TRT Haber.
«147-метровое пассажирское судно Kevalay Queen столкнулось в Мраморном море у района Еникапы со 103-метровым сухогрузом Captain Adam 1 под флагом Танзании», – говорится в сообщении.
Отмечается, что оба судна получили повреждения. Пострадавших нет.
Лайнер и сухогруз отбуксировали к причалу Ахыркапы. Проводится оценка размера ущерба.
Стамбул, Зоя Осколкова
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