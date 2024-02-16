Трансатлантический перелет прервался из-за тухлой рыбы в салоне самолета

Самолет, следовавший из Амстердама в США, вернулся обратно из-за тухлой рыбы. Об этом сообщает Independent.

Пассажиры заметили, что с багажной полки, где лежала ручная кладь, на пол падают личинки. Выяснилось, что черви завелись в протухшей рыбе, которую кто-то пронес на борт.

Через два часа полета капитан судна принял решение вернуться в аэропорт вылета ради безопасности пассажиров.

В результате авиакомпании пришлось принести извинения пассажирам, в качестве компенсации они получили бонусные мили, перевозчик также оплатил питание и проживание в отеле на время задержки.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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