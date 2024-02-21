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В Турции совершил первый полет стелс-истребитель пятого поколения

Турецкий стелс-истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет. Об этом сообщило издание Daily Sabah.

Истребитель был разработан компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Этот проект считается самым амбициозным в технологической отрасли страны.

Ожидается, что KAAN придет на смену истребителям F-16, стоящим на вооружении турецких ВВС. Процедуры по замене запланированы с 2030 года.

Проект по созданию турецкого стелс-истребителя был запущен в 2016 году. Стоимость программы оценивается в 10 млрд долларов.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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