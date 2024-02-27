В Индии начали проверку попавшей под санкции компании

Власти Индии проводят проверку деятельности компании Si2 Microsystems, которая попала под антироссийские санкции, введенные Евросоюзом. Об этом сообщает издание Hindu.

Технологическая компания Si2 Microsystems была включена в 13-й пакет санкций, принятый на прошлой неделе Еврокомиссией. Кроме индийской корпорации под ограничения попали фирмы из Китая, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции.

Si2 Microsystems является партнером министерства электроники и информационных технологий Индии в рамках сотрудничества «Сделано в Индии». По данным издания, МИД, министерство торговли и промышленности и министерство электроники и информационных технологий были осведомлены об объявлении, а также о связях компании с правительством.

Осенью прошлого года США включили Si2 Microsystems в список компаний с ограниченным доступом за поставку интегральных схем американского происхождения в Россию. Среди клиентов индийской корпорации числятся GE и IBM.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube