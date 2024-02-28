В проливе Босфор приостановили движение судов из-за тумана

Проход судов через пролив Босфор был временно приостановлен из-за густого тумана. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

Движение приостановлено в обоих направлениях. В северной части пролива, ближе к водам Черного моря, видимость резко упала, что повысило риск возникновения происшествий в акватории Босфора.

Кроме того, погодные условия ухудшились в районе автомобильных мостов, пролегающих через пролив. Движение автотранспорта также затруднено.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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