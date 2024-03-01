Десятки человек погибли во время наводнения в Бразилии

По меньшей мере 40 человек погибли из-за наводнения в Бразилии. Тысячи жителей лишились своих домов. Об этом сообщает Agencia brasil.
Больше других пострадал штат Акко, где уровень воды в одноименной реке превысил 15 метров. В результате было разрушено 20 мостов. Без крова остались около двух тысяч человек, еще 13 тысяч жителей признаны пострадавшими от стихии.
Власти организовали 15 муниципальных приютов, в которых 500 специалистов оказывают помощь.
Федеральное правительство объявило чрезвычайную ситуацию в 17 муниципалитетах штата из-за наводнений, вызванных повышением уровня рек и их притоков.
Бразилиа, Зоя Осколкова
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