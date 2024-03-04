Британский турист пытался вывезти из Доминиканы два чемодана с кокаином

В Доминикане задержали туриста, который сдал в багаж два чемодана с запрещенными веществами. Об этом сообщает Национальное управление по контролю над наркотиками.
32-летний турист из Великобритании попался, когда собирался лететь домой. Он сдал в багаж два чемодана, в которых обнаружили 36 упаковок, предположительно, с кокаином.
Вещество отправили на экспертизу, а иностранца арестовали. Сейчас правоохранители выясняют, где он приобрел такую крупную партию наркотиков и как собирался их сбыть.
Санто-Доминго, Зоя Осколкова
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