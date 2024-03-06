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Среда, 6 марта 2024, 12:11 мск

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Пассажирка перевезла из США в Австралию 13 кг наркотиков в куртке

В Австралии задержали пассажирку, которая спрятала крупную партию наркотиков в куртке. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что 27-летняя женщина вылетела из Сан-Франциско в Сидней. Пассажирка без каких-либо проблем села в самолет в США.

Австралийские таможенники решили проверить ее багаж и обнаружили в швах куртки пакеты с неизвестным веществом. Экспертиза подтвердила, что в одежде были спрятаны 13 кг метамфетамина.

Стоимость партии наркотиков оценивается в 12 млн долларов. Женщине грозит до 25 лет лишения свободы.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Наркотики

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