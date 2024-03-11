Володин: выдача Ассанж станет концом США и Великобритании как правовых государств

Ситуация вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стала примером подлости и двойных стандартов Вашингтона, Лондона и Брюсселя, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Все страны, что поддержат выдачу Ассанжа Штатам, лишатся статуса правового государства.

«Если бы разоблачения Ассанжа касались России или Китая, он был бы назначен «борцом за правду и свободу». Но мировой гегемон не терпит подобного в свой адрес, уничтожая всех несогласных. 12 лет человека держат в заточении без доказанной вины. В 2016 году в ООН признали лишение свободы Ассанжа незаконным», – напомнил Володин в своем телеграм-канале.

Несмотря на возражения ряда стран Белый дом настаивает на экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где ему грозит лишение свободы на срок до 175 лет. За время «заточения» здоровье Ассанж заметно ухудшилось, он перенес микроинсульт и теперь не может защищать себя даже по видеосвязи.

«Его выдача станет грубейшим нарушением Европейской конвенции по правам человека, включая право на свободу слова. Если депортация Ассанжа в США всё же произойдет, страны, поддержавшие её, перестанут существовать как правовые государства», – спрогнозировал Володин.

В конце 2022 года представители крупнейших мировых изданий призвали Вашингтон снять обвинения с основателя WikiLeaks. Но Штаты отказались признавать Ассанжа журналистом, заявив, что его методы работы «идут вразрез с репортерской практикой». Ряд политиков, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, призвали европейских судей отказать США в выдаче Джулиана Ассанжа.

США объявили Ассанжа в розыск после публикации записей об убийствах американскими солдатами мирных жителей в Ираке, доказательств причастности США к госпереворотам в ряде стран и эскалации вооруженных конфликтов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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