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Четверг, 21 марта 2024, 11:43 мск

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В США провалилась попытка установить лазерную пушку на боевой самолет

Военно-воздушные силы (ВВС) США отказались продолжать испытания по оснащению лазерной пушкой самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider. Об этом сообщает TWZ со ссылкой на Командование специальных операций.

В ходе наземных испытаний под открытым небом с прототипом лазерной системы Airborne High Energy Laser возникли технические проблемы. В связи с этим она больше не будет тестироваться на AC-130J.

Летные испытания AC-130J с лазерной пушкой были запланированы в 2021 году, с тех пор сроки неоднократно переносились. Осенью прошлого года Командование спецопераций ВВС США заявило, что первый полет пройдет в январе 2024 года, но он так и не состоялся.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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