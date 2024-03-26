В Турции задержали 147 человек по подозрению в связях с террористами

В Турции задержали 147 человек по подозрению в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ – запрещенная в России организация). Об этом сообщил министр внутренних дел Али Ерликая по итогам проведенной в стране масштабной операции.

«Сто сорок семь человек задержаны в результате проведенной одновременно в 30 провинциях операции против ИГ*", – говорится в сообщении. Операции по выявлению террористов были проведены в том числе в Стамбуле и Анталье.

Министр добавил, что задержанные подозреваются в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки и в финансировании запрещенной организации. В ходе обысков турецкие правоохранители изъяли иностранную валюту и документы.

В общей сложности в период с 1 июня 2023 года по 25 марта 2024 года в Турции задержали более 2,9 тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГ*, из них почти 700 человек арестованы.

*«Исламское государство», ИГ – запрещенная в России террористическая организация

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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