В Греции мужчина с молотком и ножом напал на школу

В Афинах молодой человек пришел в школу с молотком и ножом и ранил ученика и директора. Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

Инцидент произошел в средней школе в районе Патисия. 19-летний иностранец вошел в школу и несколько раз ударил молотком по голове и телу 18-летнего ученика. За юношу заступился директор, который получил удар ножом в живот.

Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.

Подозреваемого задержали. Предположительно, он мстил за брата, которого ранее ударил пострадавший школьник.

Афины, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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