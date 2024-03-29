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В британских войсках отменили запрет на ношение бороды

В британской армии отменили действовавший в течение 100 лет запрет на ношение бороды. Об этом сообщает газета Telegraph.

Указ, разрешающий носить бороды как офицерам, так и солдатам сухопутных войск, подписал король Карл III – главнокомандующий вооруженными силами Великобритании. Разрешение начнет действовать сегодня, чтобы у солдат, находящихся в пасхальном отпуске, было время отрастить бороду вдали от службы.

Отмену запрета связывают с дефицитом новобранцев. Министр обороны Грант Шаппс в ходе обсуждения ограничений назвал запрет на ношение бороды «смехотворным». При этом служащим в ВВС и Королевском флоте было разрешено не сбривать волосы на лице.

Несмотря на то, что теперь британским военным разрешили отращивать бороду, отмечается, что она должна быть аккуратной и соответствовать принципам и стандартам опрятного облика военнослужащих.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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