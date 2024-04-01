Французские профсоюзы пригрозили забастовками во время Олимпиады

Французские профсоюзы предупредили о возможных забастовках во время Олимпийский игр в Париже. Об этом сообщает Financial Times.

Работники больниц, общественного транспорта и музеев могут устроить забастовки, если им не выплатят премии за отработанное в ходе Олимпиады время. Всеобщая конфедерация труда уже направила правительству уведомления о возможных акциях, предупредив, что к ней могут подключиться и работники других сфер.

«Проведение Олимпийских игр является инвестицией. Предполагается, что это повысит имидж Франции, поэтому необходимо выделить деньги для выплаты компенсаций работникам государственного сектора», – заявила генеральный секретарь профсоюзного объединения Всеобщей конфедерации труда Софи Бине.

К забастовкам могут присоединиться члены профсоюза Solidaires в Автономном агентстве парижского транспорта (RATP).

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Предполагается, что Париж в это время посетят 16 млн приезжих.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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