В Стамбуле неизвестные открыли огонь по отелю

В Стамбуле неизвестные совершили вооруженное нападение на отель. Об этом сообщает газета Türkiye.

Инцидент произошел в районе Кючюкчекмедже. Преступники обстреляли отель из огнестрельного оружия и скрылись.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили множество гильз от патронов для длинноствольного оружия. В гостинице разбиты стекла и повреждены стены.

Кроме того, несколько пуль попали в круизный метробус с пассажирами. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Правоохранители устанавливают личности нападавших. Проводится расследование.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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