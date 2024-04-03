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Среда, 3 апреля 2024, 09:43 мск

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В Стамбуле неизвестные открыли огонь по отелю

В Стамбуле неизвестные совершили вооруженное нападение на отель. Об этом сообщает газета Türkiye.

Инцидент произошел в районе Кючюкчекмедже. Преступники обстреляли отель из огнестрельного оружия и скрылись.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили множество гильз от патронов для длинноствольного оружия. В гостинице разбиты стекла и повреждены стены.

Кроме того, несколько пуль попали в круизный метробус с пассажирами. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Правоохранители устанавливают личности нападавших. Проводится расследование.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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