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В Великобритании чайка спровоцировала коллапс на железнодорожной станции в час пик

В Великобритании чайка стала причиной остановки поездов. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Оператор ThamesLink закрыл три платформы железнодорожной станции в городе Брайтоне в час пик. Причиной стала серебристая чайка, которая расположилась на путях.

В результате почти на полтора часа были задержаны поезда из Брайтона в Лондон. При этом оператор посоветовал пассажирам выделить дополнительные 20 минут на поездку.

Птицу убрали с путей и передали специалистам. Серебристые чайки с 2009 года находятся в красном списке Концерна по охране птиц из-за резкого сокращения популяции.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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