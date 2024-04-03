В Великобритании чайка спровоцировала коллапс на железнодорожной станции в час пик

В Великобритании чайка стала причиной остановки поездов. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Оператор ThamesLink закрыл три платформы железнодорожной станции в городе Брайтоне в час пик. Причиной стала серебристая чайка, которая расположилась на путях.
В результате почти на полтора часа были задержаны поезда из Брайтона в Лондон. При этом оператор посоветовал пассажирам выделить дополнительные 20 минут на поездку.
Птицу убрали с путей и передали специалистам. Серебристые чайки с 2009 года находятся в красном списке Концерна по охране птиц из-за резкого сокращения популяции.
Лондон, Зоя Осколкова
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