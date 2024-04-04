В Буркина-Фасо во время атаки террористов погибли более 70 человек

В Буркина-Фасо террористы напали на военный лагерь. По последним данным, погибли 73 человека, в том числе мирные жители. Об этом сообщает информационное агентство Nova.news.

200 боевиков запрещенной террористической группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»* на мотоциклах ворвались в лагерь Сил обороны и безопасности на юге страны и захватили арсенал оружия. Погибли по меньшей мере 32 мирных жителя, а также 16 солдат и 25 граждан-добровольцев.

Кроме того, террористы похитили двоих военнослужащих, еще несколько солдат числятся пропавшими без вести.

*Группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» является отделением запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» в Мали и Буркина-Фасо.

Уагадугу, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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