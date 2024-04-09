Французов хотят штрафовать за неявку на прием к врачу

Правительство Франции предлагает ввести штрафы за неявку пациента на прием к врачу без уважительной причины. Об этом пишет газета The Guardian.

Автор инициативы – премьер-министр Франции Габриэль Атталь. По его словам, ежегодно 27 млн приемов у врачей отменяются из-за неявки пациентов без предупреждения. Планируется, что закон будет одобрен парламентом и вступит в силу с января следующего года.

Если норму примут, то все записывающиеся на прием французы должны будут предоставлять данные кредитной карты. Если пациент не явится на прием, не предупредив за 24 часа об отмене, врач сможет списать 5 евро за его неявку. При этом доктор будет сам принимать решение о том, была ли причина отмены встречи достаточно уважительной.

Организации по защите прав врачей и пациентов выступили с критикой предложения. По их мнению, мера только ухудшит отношение к медицинским работникам, а наказание в виде штрафа направлено на создание чувства вины, а не ответственности.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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