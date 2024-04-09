Во Франции неизвестные обстреляли мечеть

Неизвестные обстреляли мечеть в Шербуре на севере Франции. Об этом сообщает France Bleu.

Правоохранители обнаружили следы от пуль на фасаде здания, вокруг мечети были найдены несколько гильз. По предварительным данным, пострадавших нет. Устанавливается тип оружия, из которого стреляли злоумышленники. Проводится расследование.

Неизвестные предприняли нападение накануне окончания мусульманского поста Рамадан и празднования Ураза-байрама. Полиция усилила меры безопасности вокруг мечети.

Отмечается, что это не первый подобный случай. В ноябре 2023 года на ограде этой же мечети баллончиками с краской были нанесены надписи с угрозами в адрес мусульман.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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