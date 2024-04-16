В результате сильного наводнения в Омане погибли 13 человек

В Омане по меньше мере 13 человек стали жертвами наводнения, в том числе девять детей. Об этом сообщила газета As-Sharq Awsat.

Сильные ливни обрушились на ряд провинций страны, больше других пострадала Северная Эш-Шаркия в Султанате Оман. По последним данным, погибли четверо взрослых и девять несовершеннолетних.

Автобус со школьниками снесло потоком воды в округе Самад Аль-Шаана. На месте продолжается поисковая операция, утром удалось найти двух человек из пяти пропавших без вести.

Ранее в округе Аль-Мудхаиби спасатели эвакуировали 1,2 тысячи детей из затопленной школы.

По прогнозам метеорологов, на провинцию Аль-Дахилия и районы провинций Южная и Северная Эш-Шаркия надвигается грозовой шторм, который усложнит и без того тяжелую ситуацию с подтоплениями.

Маскат, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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