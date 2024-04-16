Метро в Дубае затопило после сильных ливней

На Объединенные Арабские Эмираты из-за фронта низкого давления обрушились сильные ливни. В результате дороги оказались перекрыты, а метро затопило. Об этом сообщает Khaleej Times.

Последствия стихии ощутили жители семи эмиратов, включая Дубай. В городе перекрыли несколько дорог, в аэропорту были перенаправлены или отложены 17 рейсов, а также затопило станцию метро.

Кроме того, оползни привели к обрушению двух дорог в северных эмиратах.

Ассоциация футбола ОАЭ объявила об отмене всех матчей, запланированных на 16 апреля.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям рекомендовало местным жителям не покидать дома без особой необходимости.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube