В преддверии Олимпиады во Франции из заброшенного здания выгнали более 400 мигрантов

Во Франции полицейские зачистили самое большое убежище мигрантов в пригороде Парижа. Об этом сообщает газета Le Monde.

В заброшенном офисном здании в Витри-сюр-Сен проживало больше 450 человек. Большая часть из них легально находились во Франции. Некоторые стояли в очереди на социальное жилье, но так и не дождались.

Большая часть мигрантов покинули сквот до приезда полиции. Беженцам пришлось забрать с собой все вещи. При этом многие прожили в этом месте несколько месяцев, ожидая расселения и не имея возможности арендовать жилье.

Французское объединение организаций помощи бездомным Le revers de la médaill последние несколько месяцев пытается привлечь внимание общественности к бедственному положению бездомных, чьи временные убежища все активнее зачищаются в преддверии летних Олимпийских игр.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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