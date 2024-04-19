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Пятница, 19 апреля 2024, 10:27 мск

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Польша поднимала самолеты в небо из-за активности России

Вооруженные силы Польши подняли в небо авиацию якобы из-за активности России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польское командование.

«Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами. <...> В воздушном пространстве начали работать дежурные самолеты», – говорится в сообщении польских военных.

Отмечается, что «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены», ведется мониторинг ситуации.

6 и 11 апреля Польша уже поднимала в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России. Тогда польские военные также сообщали об угрозе ракетных ударов Воздушно-космических сил РФ на Украине.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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