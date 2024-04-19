В Пакистане пятеро японцев пережили атаку террориста-смертника

В Пакистане террорист-смертник устроил атаку на грузовик с иностранными рабочими. В результате три человека пострадали. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Взрыв прогремел в городе Карачи. Террорист-смертник атаковал грузовик, перевозивший японских автомехаников. Пятеро работников направлялись в промышленную зону в сопровождении полиции.

В результате были ранены три пакистанца, японцы не пострадали и были доставлены в безопасное место. Полицейские из сопровождения убили сообщника террориста ответным огнем.

Власти Пакистана осудили нападение на граждан Японии, пообещав искоренить терроризм в стране.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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