В Китае произошло сильнейшее за 50 лет наводнение

В Китае проливные дожди спровоцировали наводнения и оползни. Стихия затронула более миллиона домохозяйств. Об этом сообщают местные СМИ.

Ливни идут с 18 апреля в провинции Гуандун – одной из самых густонаселенных в стране. Уровень рек превысил критическую отметку. Более 80 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

Оползни оставили без связи жителей поселка Цзянвань. Восстановить связь удалось только спустя сутки, когда команда спасателей из 80 человек смогла добраться до населенного пункта. На месте проводится поисково-спасательная операция, к которой привлекли беспилотники.

По меньшей мере 1,16 млн домохозяйств остались без света. Закрыты более тысячи школ, занятия отменены.

Отмечается, что стихия может повлиять на экономическую стабильность Китая. В провинции Гуандун проживают более 127 млн человек, а также располагаются различные производства, которые могут пострадать от наводнений и отсутствия энергоснабжения.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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