В Бельгии водитель накопил штрафов за нарушение ПДД на сумму 6 млн евро

В Бельгии поймали водителя, который неоднократно нарушал правила дорожного движения. Общая сумма штрафов превысила 6 млн евро. Об этом сообщает агентство Belga.

Злостного нарушителя задержали в бельгийской провинции Лимбург. Полицейские проверили транспортное средство и выяснили, что владелец неоднократно нарушал ПДД.

Сумма накопившейся задолженности составила 6,23 млн евро. Данный показатель является абсолютным рекордом в истории дорожной полиции региона.

При этом финансовое состояние мужчины не позволяет ему погасить долг, поэтому было принято решение о конфискации автомобиля.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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