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Жерар Депардье взят под стражу после обвинений в сексуальном насилии

Фото: Reuters

Знаменитый французский актер Жерар Депардье, который после начала специальной военной операции сбежал из России, задержан в Париже по обвинению в сексуальном насилии, передает BFMTV.

Как сообщается, артист после допроса в полицейском участке взят под стражу. Актера обвиняют в сексуальном насилии две женщины. По их словам, инциденты произошли на съемках фильмов: в 2014 году на съемочной площадке «Маг и сиамцы» и в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни». Депардье обвинения отвергает.

Примечательно, что почти год назад с обвинениями в адрес Депардье выступили 13 женщин. Все они в той или иной степени связаны с картинами, над которыми он работал с 2004 по 2022 год. Среди обвинительниц была актриса Шарлотта Арн.

Париж, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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